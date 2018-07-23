«جنيف لحقوق الإنسان» يصدر كتاباً جديداً

دبي (الاتحاد)
أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي كتاباً جديداً بعنوان، «الإسلام والمسيحية التلاقي الأكبر»، وذلك في إطار التوثيق العلمي لأبحاث وفعاليات المركز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز، «إن الكتاب الجديد يأتي في إطار سلسلة المطبوعات التي يصدرها المركز، وتعد تجسيداً عملياً للأبحاث العلمية ورؤى الخبراء والمتخصصين الدوليين المشاركين في أنشطة المركز وترجمة لنهجه في تعزيز آليات نشر المعرفة المتعلقة بالأبحاث والإحداث المتنوعة التي يتناولها وتميز أدائه، خاصة بعد اعتماده مركزاً بحثياً استشارياً خاصاً لدى المجلسين الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة».
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