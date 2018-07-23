«جنيف لحقوق الإنسان» يصدر كتاباً جديداً

دبي (الاتحاد)

أصدر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي كتاباً جديداً بعنوان، «الإسلام والمسيحية التلاقي الأكبر»، وذلك في إطار التوثيق العلمي لأبحاث وفعاليات المركز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس المركز، «إن الكتاب الجديد يأتي في إطار سلسلة المطبوعات التي يصدرها المركز، وتعد تجسيداً عملياً للأبحاث العلمية ورؤى الخبراء والمتخصصين الدوليين المشاركين في أنشطة المركز وترجمة لنهجه في تعزيز آليات نشر المعرفة المتعلقة بالأبحاث والإحداث المتنوعة التي يتناولها وتميز أدائه، خاصة بعد اعتماده مركزاً بحثياً استشارياً خاصاً لدى المجلسين الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة».

وأوضح أن الكتاب يشمل المعلومات والأفكار التي قدمها المتحدثون الرئيسيون سواء من المنطقة العربية، أو من مختلف دول العالم من خلال أوراق العمل والأبحاث وغيرها، ويتضمن الجزء الثاني محتوى فكرياً تحليلياً أعده المركز متناولاً الدروس المستفادة من الحلقات النقاشية والخطوات الواجب اتخاذها بغية تمكين المسلمين والمسيحيين من مواجهة الكثير من التحديات.