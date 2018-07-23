«خلف الكواليس».. تفاعل «العام والخاص» في الإنتاج السينمائي

نوف الموسى (دبي)
دعم البيئات الإبداعية، ظل دائماً سؤالاً جوهرياً، في الحراك الثقافي والفني بالإمارات.. وتعددت الأبعاد النوعية المؤثرة على تلك البيئات، والتي من شأنها أن تضمن استمرارية التنامي بشكل مستقل، ونابع من داخل المجتمع نفسه.. يوازي ذلك سلسلة من التلاقي التفاعلي للجهات الخاصة، محققاً منظومة متكاملة بين «الفرد» و«الفضاء» و«الخلق الإبداعي» بكافة أشكاله التعبيرية، وأبرزها على المستوى المحلي والعالمي هو «الكيفية الاحترافية لصناعة الصورة». واللافت أن القطاعات الناشئة في الإمارات، مثل شركة Behind The Seence TV&Cinema Production، وما يمكن ترجمته بـ «خلف الكواليس» للإنتاج التلفزيوني والسينمائى، عمدت إلى توسيع نطاق خدمة تقديم المنتج الفني، نحو المساهمة في إنشاء بيئات مهنية وتعليمية، بالتعاون مع جهات متخصصة، أهمها «مدينة دبي للاستوديوهات» و«هيئة دبي للثقافة والفنون»، ما يدفع للتساؤل حول الطريقة التي سعت إليها شركة ناشئة لتقديم «البروفايل» الخاص بمستوى ما ستقدمه في السوق؟ وما هو مستوى جاهزية الجهات الخاصة للتفاعل مع الشركات الناشئة عبر مشاريع مجتمعية؟
في زيارة قامت بها «الاتحاد» لورشة «الإنتاج السينمائي»، التي قدمها الأكاديمي الدكتور هشام جمال، وكيل المعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون، في «أن فايف للإعلام»، بمدينة دبي للإنتاج، تم الإطلاع على تفاعل المشاركين مع الورشة، التي تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الورش في مجال التمثيل والإضاءة وتصحيح اللون والكتابة والصوت، وغيرها من التفاصيل التقنية والأدائية والتمويلية في مجال السينما، فهل يمكن أن تكون الورش التعليمية، ردة فعل على انكماش المهرجانات المحلية؟ اعتبر المصور محمد سالم، مدير في شركة Behind The Seence TV&Cinema Production، أن إقامة الورش في مجال السينما، بدأ قبل الإعلان عن تأجيل أو انحسار فعاليات سينمائية، مثل مهرجان دبي، بل على العكس، فإن الورش جاءت نتاج الوعي الذي أبداه جيل الشباب في الإمارات، إلى جانب الدعم الأهم والأبرز من قبل «مدينة دبي للاستوديوهات».
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ومن القطاعات الخاصة الداعمة للورش التعليمية شركة «فوجي» ـ الشرق الأوسط، وبحسب القائمين على الدعم المجتمعي في الشركة، فإن اهتمامهم ينصب على الجهات التي تخدم المجتمع دون مقابل، إضافة إلى رؤيتهم القائمة على الدور المفصلي في دعم بيئة المصورين، سواء على مستوى المنظومة التقنية أو الثقافة المعرفية، موضحين أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، شهد القطاع الرقمي اهتماماً كبيراً من قبل الهواة والمحترفين الشباب، بعد أن مات «الفيلم» تقريباً، وأن الطرق التي تتبعها الشركة لإحداث التواصل مع الشركات الناشئة أو المصورين المستقلين، يكون غالباً عبر شبكة تواصلها الممتدة في الأحداث والفعاليات الكبرى، إلى جانب الدعايات، ومنصات التواصل الاجتماعي.
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وضمن مداخلات المشاركين في الورشة التعليمية، يتبدى أن واقع الإنتاج السينمائي، بعيد تماماً عما يُطرح أحياناً في الورش، وبالمقابل، يرى الدكتور هشام جمال أن دوره كمعلم يقتضي، إعطاء الركائز الصحيحة لفعل الإنتاج السينمائي، الذي يختلف من بيئة سينمائية إلى أخرى. ويلفت إلى أن المسألة في الخليج مختلفة عما هي في مصر، فالإمارات أرض بكر تستطيع أن تزرع فيها مقومات سليمة للبدء بصورة صحيحة، بعكس الصناعة في مصر، التي تشكلت بهيئة شبه ثابتة، يصعب تغييرها بشكل سريع أو ديناميكي.