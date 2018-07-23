هوينيس يهاجم أوزيل

برلين (د ب أ)
شن أولي هوينيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هجوماً حاداً ضد مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، والذي أعلن أمس الأول اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، بعد موجة الانتقادات التي طالته بسبب صوره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل كأس العالم بروسيا. وقال هوينيس أمس، قبل سفر بايرن إلى الولايات المتحدة لجولته الاستعدادية للموسم: «إنني سعيد بأن الأمر كله قد انتهى، إنه يلعب بحماقة منذ أعوام».
وأضاف: «آخر لعبة ناجحة لأوزيل كانت قبل كأس العالم 2014، والآن يخفي نفسه وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة».
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