هوينيس يهاجم أوزيل

برلين (د ب أ)

شن أولي هوينيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هجوماً حاداً ضد مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي، والذي أعلن أمس الأول اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الألماني، بعد موجة الانتقادات التي طالته بسبب صوره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل كأس العالم بروسيا. وقال هوينيس أمس، قبل سفر بايرن إلى الولايات المتحدة لجولته الاستعدادية للموسم: «إنني سعيد بأن الأمر كله قد انتهى، إنه يلعب بحماقة منذ أعوام».

وأضاف: «آخر لعبة ناجحة لأوزيل كانت قبل كأس العالم 2014، والآن يخفي نفسه وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة».

وأعلن أوزيل اعتزاله اللعب دولياً، على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صوره مع الرئيس التركي، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «إنه أمر ثقيل على قلبي، فبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام».