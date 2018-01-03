قطريليكس: الدوحة متورطة في حادث كنيسـة حلـوان الإرهــابي بمصـــر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «قطريليكس»، المحسوب على المعارضة القطرية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، أن منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، قام بزيارة قطر سراً عام 2012، وتلقى دعماً مالياً وتدريباً عسكرياً من الدوحة قبل أن ينتقل إلى ليبيــا، حيــث انضــم وقــاتل في صـفوف التنــظيم الإرهابي «داعــش».

وذكر «قطريليكس» أن منفذ هجوم كنيسة مارمينا تلقى معلومات من قطر بنشر الفوضى في مصر، فقام بتنفيذ 4 هجمات إرهابية، آخرها الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان، حيث تزعم حادث تعدٍ على حافلة تابعة لقسم شرطة حلوان عام 2016، كما تورط في قتل عناصر للشرطة المصرية في بني سويف، وقتل 3 آخرين في الجيزة 23 ديسمبر،

وأشار موقع «اليوم السابع» المصري إلى أنه سبق هذا الحادث أكثر من هجوم آخر تورط فيه «تنظيم الحمدين»، وأهمها كان ما شهدته صحراء الواحات في الكيلو 135، مما تسبب في استشهاد عدد من أبناء ورجال الشرطة المصرية، حيث أثبت نفس الموقع المتخصص في تحليل ونشر المواد التي تفضح نظام الدوحة ودعمه للإرهاب، أن هناك عدة أدلة لتورط قطر في الحادث الغاشم على أبناء الشرطة المصرية،

أول هذه الأدلة، بحسب الموقع، دعم النظام القطري الحالي للإرهابي هشام عشماوي، الذي خطط للهجوم الغادر، ورحل إلى ليبيا ليتخذ منها ستاراً آمناً، وأسس بها تنظيم «المرابطون» التابع للقاعدة في المغرب العربي، وقد كشفت وثيقة أميركية عن دعم الدوحة لهذا التنظيم، وأنها زودت المتطرفين بأسلحة وسيارات دفع رباعي.