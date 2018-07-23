«الشموس» تسطع في «الوثبة ستاليونز»

أبوظبي (الاتحاد)

خطفت المهرة «الشموس» للنجيفي ريسنج وبإشراف شارل جوردين وقيادة الفارسة دلفين سانتياغو لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، والذي أقيم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، وكان السباق البالغة جائزته 25000 يورو جزءاً من سلسلة سباقات الوثبة ستاليونز العالمية ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والذي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه، ويمثل عام 2018 أيضاً الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتميز السباق، الذي شاركت فيه 6 خيول في سن أربع سنوات، بالإثارة والتشويق، وتفوقت «الشموس» في المراحل النهائية بعد قيادة بارعة من الفارسة دلفين سانتياغو، وتم الاحتكام إلى جهاز الفوتو فينش.

وجاء فوز «الشموس» ابنة «نو ريسك الموري» بفارق رأس عن «النعيمة» بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان أوج، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين «اهذر» لجان ماركو فاتريجانت وبإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة اورتيز مندزابل.

وسجلت «الشموس» زمناً وقدره 1:31:60 دقيقة، وجاءت في المركز الرابع بفارق رأس عن الثالثة «هند» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف ديفيد موريسون وقيادة جيمي مارتن.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم تزيد من عام إلى آخر، إضافة للفعاليات المنوعة التي يتضمنها المهرجان.

ويدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات «الناقل الرسمي»، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، وبدعم وزارة الخارجية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وترعى المهرجان شركة أيادي وجلوبال يونايتد لخدمات الطب البيطري، ونيسان الشرق الأوسط المسعود للسيارات، ونيرفانا للسفريات والسياحة، ومزرعة الأول، وايكوي كير للخدمات البيطرية، وكافالوس لرعاية ومستلزمات الخيول، مجموعة تقنيات البيئة المستدامة وشركة حياتنا، والوثبة ستاليونز، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، ومشاريع العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وكابال، ومختبرات فاديا كرم لمستحضرات التجميل، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، والوثبة سنتر، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة رياضة المرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونادي أبوظبي للفروسية.

وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 27 سباقاً دولياً، حيث أضيف هذا العام دولتين للمرة الأولى، هما الصين ورومانيا، إلى جانب 27 سباقاً محلياً في مضماري أبوظبي، والعين.