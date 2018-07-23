«الزعيم» يرسل 9 مواهب كروية إلى فالنسيا

العين (الاتحاد)

قرر نادي العين إرسال تسعة لاعبين من المواهب المميزين الذين تم اختيارهم من فرق أكاديمية كرة القدم بالنادي إلى إسبانيا، وذلك للانخراط في برامج تدريبية متنوعة خلال فترة المعايشة المقررة انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل بإحدى أبرز أكاديميات الكرة المتخصصة في فالنسيا الإسبانية.

وقال سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، إن سياسة إرسال المواهب والمدربين إلى أكاديميات الكرة المتخصصة بهدف تطوير إمكانياتهم تتسق مع رؤية قيادة هذا الكيان الشامخ وخطط النادي الاستراتيجية، معرباً في الوقت نفسه عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على الرعاية السامية والدعم السخي الذي ظلت تحظى به الرياضة والرياضيون في دولتنا الحبيبة، لاسيما نادي العين.

وأكد المدير الرياضي، حرص مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة غانم مبارك الهاجري، على متابعة كافة التفاصيل المرتبطة بجميع فرق النادي السنية بالمدرسة والأكاديمية والالتزام بتنفيذ البرامج التطورية اتساقاً مع خطط النادي الاستراتيجية والمبادرات التشجيعية لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في تأسيس وتكوين لاعبي كرة قدم محترفين بمقدورهم تقديم الإضافة للفريق الأول والمنتخب الوطني في المستقبل.

وأكمل: اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار من فرق تحت 15 و16 و18 سنة هم: منصور سعيد الشامسي، سعيد طاهر الرميثي، ذياب خالد المصعبي، خليفة عادل الحوسني، محمد عباس البلوشي، محمد عمر العيسائي، يوسف عبده يعقوب، نهيان علي الأشخري وحمد محمد الدرمكي، كما تم إيفاد اثنين من الكوادر التدريبية المواطنة وأبناء النادي المنضمين إلى الجهاز الفني بأكاديمية الكرة حالياً، وهما شهاب أحمد ومحمد راشد الكلباني.