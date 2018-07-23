رونالدو كل شيء !

حسن المستكاوي

كان انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس خبراً مهماً ومخالفاً لتوقعات سابقة بعودته إلى «البريميرليج»، وتحديداً إلى مانشستر يونايتد، وكانت قيمة صفقة الانتقال خبراً أيضاً، نظراً لضعف القيمة مقارنة بصفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان.

مثل تلك الصفقات الكبرى لها جوانب أخرى ربما لا تكون منظورة لمن يرون ظاهرها فقط من أرقام.. فهناك أسئلة كثيرة تستحق إجابات، مثل لماذا قرر رونالدو ترك ريال مدريد؟ ولماذا قرر يوفنتوس شراء رونالدو؟، وهل يمكن أن ينجح النجم البرتغالي مع يوفنتوس كما نجح مع الريال ؟

أجاب رونالدو على بعض الأسئلة حين قال: «أرغب في خوض تجربة جديدة وتحدٍ جديد»، وحين طالبه المشجعون بلقب دوري أبطال أوروبا عند ظهوره الإعلامي الأول يوم 16 يوليو الحالي أمام الصحافة الإيطالية هتف «يوفى.. يوفى».. كأنه يعد بإحراز يوفنتوس للقب. بينما أكد اليوفي في بياناته أن رونالدو لاعب مقاتل وينقل الروح القتالية للاعبين، لكن ليس هذا سبباً كافياً في أندية كبرى تدار وفقاً لاقتصاديات.

عندما أعلنت قيمة الصفقة أعلن عمال شركة فيات نيتهم الإضراب، وحين بيع 520 ألف قميص تحمل رقم رونالدو في اليوم الأول بمبلغ 70 مليون يورو أضرب خمسة عمال من 1700 عامل في وردية العمل الأول، فقد جمع القميص نصف ثمن الصفقة تقريباً. بينما ارتفعت قيمة السوقية ليوفنتوس، وزادت قيمة سهم النادي، وهو ما يعني أن الصفقة نجحت قبل أن يركل رونالدو الكرة.

سبب آخر لعملية انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، وهو اتجاه الأنظار للدوري الإيطالي الذي كان سيد الدوريات الأوروبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فقد تراجعت قوة الدوري الإيطالي، مقارنة بدوريات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، وأثرت سيطرة يوفنتوس على البطولة المحلية سلبياً، فلم تعد هناك تلك الدراما التي يتخاصم فيها طرفان على قدر واحد من القوة.

ومن الطرائف أن فكرة التعاقد مع رونالدو ولدت في اللحظة التي سجل فيها هدفه الرائع في مرمى يوفنتوس في نهائي أبطال أوروبا عام 2017، كما قال فابيو باراتيسى المدير الرياضي ليوفنتوس.

وأعتقد أن رونالدو أراد الرحيل عن الريال بعد ما تعرض له من جانب الضرائب الإسبانية، بالإضافة إلى أن ما تحقق من نجاحات في الريال يضيف عبئاً كبيراً على من يدافع عنها.

حين تمت صفقة انتقال رونالدو كتبت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: «رونالدو كل شيء».. وهذا صحيح منذ انتقال نجم البرتغال، فلم يعد يوفنتوس هو كل شيء وحده في الكرة الإيطالية !