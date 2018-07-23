منتخبات الجولف تختتم معسكر ألمانيا

دبي (الاتحاد)

اختتمت منتخبات الجولف أمس، معسكرها الخارجي الذي انطلق 8 يوليو الجاري، في مدينة فليسيني الألمانية، وشهدت مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وعادت المنتخبات بفوائد عديدة لتستثمرها محلياً وخارجياً والتي تستهلها بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وأكد خالد مبارك الشامسي، أمين عام الاتحاد مدير المنتخبات رئيس البعثة، أن المعسكر مثل محطة هامة في تحضيرات المنتخبات للمشاركات المقبلة، وأضاف: التدريبات المكثفة والالتزام الذي أظهره اللاعبون على مدار أيام المعسكر، تعكس مدى الجدية والمسؤولية التي يضعونها أمام نصب أعينهم في السعي نحو الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت لجولف الإمارات على مدار السنوات الماضية، والسعي نحو تقديم مستويات طيبة خلال الاستحقاقات المقبلة في شتى البطولات.

وأضاف: خضع اللاعبون خلال المعسكر إلى فترات تدريبية طويلة صباحية ومسائية، خصوصاً أن المعسكر الخارجي جاء استكمالاً لمراحل الإعداد التي تمت سابقاً في الدولة، بجانب أن جل اللاعبين سبق لهم التواجد في البطولات المحلية والخارجية على مدار الأشهر الماضية.

وتابع: تنتظر المنتخبات العديد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا من 18 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب في الأرجنتين، والمشاركة في البطولة العربية للرجال بتونس منتصف أكتوبر، وتعقبها البطولة العربية للشباب والناشئين والفتيات بالمغرب نوفمبر المقبل، إضافة إلى المشاركة في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد في الموسم المقبل.