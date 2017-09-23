وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان مكافحة الإرهاب

القاهرة، نيويورك (د ب أ)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوداني إبراهيم غندور التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد: «إن شكري أكد خلال الاجتماع عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطلع مصر الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين». وأضاف شكري: «إن مصر تحرص على متابعة نتائج اللجان كافة، المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، لدورها المهم في تذليل العقبات كافة أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر 2018». وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين ناقشا أهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي، وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين. وبحث الوزيران ملف مياه النيل وسد النهضة، حيث أكد الوزير شكري خلال الاجتماع أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الأخير بالسودان، من أجل ضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة. وتناول الاجتماع أيضاً التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وأهمية دعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية، خاصة تطلع مصر لدعم السودان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.