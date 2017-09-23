الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه الحل السياسي الشامل في سوريا

نيويورك (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول سوريا الذي عقد على هامش الجلسة العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من الاتحاد الأوروبي. ومثل الدولة في الاجتماع، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول أصدقاء سوريا، إلى جانب وزراء خارجية العديد من الدول الأخرى المهتمة بالوضع السوري والمبعوث الأممي إلى سوريا.

وحرص وزراء خارجية أغلب الدول الأعضاء في هذا الاجتماع على استعراض مواقف دولهم الإنسانية تجاه الأزمة في سوريا والمساعدات المقدمة في هذا الشأن علاوة على الموقف من مسألة الدعم الذي يتعين تقديمه لسوريا بغرض إعادة بناء ما دمرته الحرب في الفترة ما بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، حيث شددت أغلبية الدول في هذا الصدد على موقفها الرابط ما بين مسألة دعم إعادة بناء سوريا بمستقبل نجاح العملية السياسية.

والتقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مقر الأمم المتحدة أمس الأول، ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، حيث استمع معاليه إلى إفادة موجزة حول الحيثيات الراهنة للوضع السوري على الأرض، فضلا عن مستجدات الجهود والمساعي التي يبذلها في إطار ولايته والأمانة العامة للأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية.

وعبر معالي الدكتور أنور قرقاش عن موقف الإمارات الثابت تجاه الأزمة السورية، بما في ذلك دعوتها إلى وضع حد نهائي لهذه الأزمة عبر الحل السياسي الشامل الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوري، ويؤمن في نفس الوقت بوقف التدخل الخارجي بالشأن السوري. وأبلغ قرقاش..المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، دعم الإمارات الكامل لجميع المساعي والجهود التي يبذلها للدفع نحو إنجاح العملية السياسية الكفيلة بإنهاء الصراع والإرهاب الذي دمر سوريا، وزعزع استقرارها والمنطقة برمتها.