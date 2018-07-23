200 لاعب ولاعبة في سباق ألقاب 3 بطولات

العين (الاتحاد)

انطلق مهرجان صيف العين للشطرنج الذي ينظمه نادي العين للثقافة والشطرنج بمشاركة 200 لاعب ولاعبة لمختلف الأعمار والجنسيات من 7 دول يتنافسون في 3 بطولات هي الشطونج الخاطف والسريع والكلاسيكي، ويأتي المهرجان تزامناً مع عام زايد ويختتم بعد غد.

ويُقام المهرجان تحت إشراف اتحاد الشطرنج وفقاً للنظام السويسري المعتمد من الاتحاد الدولي للُعبة، ويتولى النادي الإشراف على إدارة التفاصيل الفنية والتنظيمية بإدارة المهندس طارق الطاهر عضو مجلس الإدارة المدير الفني للنادي، ويترأس لجنة الحكام أحمد عادل.

وأكد سعيد البلوشي عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي سعادتهم الكبيرة بالمستويات الفنية المتميزة التي أظهرها المشاركون في المنافسات.

وأضاف: ما أسعدنا أكثر المشاركة الجيدة من مجتمع مدينة العين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم ما أعطى تنافسية وزخماً اجتماعياً تفاعل معه المتابعون وأسر اللاعبين وأصدقائهم. وتابع: شكل المهرجان فرصة جيدة للاعبي النادي للاحتكاك والتحضير للموسم الجديد خصوصاً وأن المواجهات جمعتهم بمدارس متعددة ذات مستويات قوية ما وفر أفضل ظروف للتحضير الذهني والمعنوي للاعبينا.