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مهرجان العين للشطرنج

200 لاعب ولاعبة في سباق ألقاب 3 بطولات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018

العين (الاتحاد)

انطلق مهرجان صيف العين للشطرنج الذي ينظمه نادي العين للثقافة والشطرنج بمشاركة 200 لاعب ولاعبة لمختلف الأعمار والجنسيات من 7 دول يتنافسون في 3 بطولات هي الشطونج الخاطف والسريع والكلاسيكي، ويأتي المهرجان تزامناً مع عام زايد ويختتم بعد غد.

ويُقام المهرجان تحت إشراف اتحاد الشطرنج وفقاً للنظام السويسري المعتمد من الاتحاد الدولي للُعبة، ويتولى النادي الإشراف على إدارة التفاصيل الفنية والتنظيمية بإدارة المهندس طارق الطاهر عضو مجلس الإدارة المدير الفني للنادي، ويترأس لجنة الحكام أحمد عادل.

وأكد سعيد البلوشي عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي سعادتهم الكبيرة بالمستويات الفنية المتميزة التي أظهرها المشاركون في المنافسات.

وأضاف: ما أسعدنا أكثر المشاركة الجيدة من مجتمع مدينة العين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم ما أعطى تنافسية وزخماً اجتماعياً تفاعل معه المتابعون وأسر اللاعبين وأصدقائهم. وتابع: شكل المهرجان فرصة جيدة للاعبي النادي للاحتكاك والتحضير للموسم الجديد خصوصاً وأن المواجهات جمعتهم بمدارس متعددة ذات مستويات قوية ما وفر أفضل ظروف للتحضير الذهني والمعنوي للاعبينا.

وقال: نشكر مجلس إدارة النادي وكوادره على بذلهم جهوداً سخية من أجل إنجاح هذه النسخة من المهرجان بتنظيمه وفقاً لأعلى معايير الجودة والامتياز وسيظل مسعانا دائماً لذلك بما يمكن من منافسة شريفة وفقاً لمحددات الاتحادين المحلي والدولي. ... المزيد
     
 

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