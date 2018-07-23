الإيطالية شيرا تتوج بذهبية الإسكيت

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الإيطالية شيرا سنرو بالميدالية الذهبية لمنافسات رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات في نسختها الثانية، والتي تحتضنها حالياً مدينة تودي الإيطالية.

وجاء فوز شيرا، بعد منافسة شرسة مع التشيلية فراسيسكا صاحبة المركز الثاني، والتي نالت الميدالية الفضية والسلوفاكية دانكة صاحبة المركز الثالث، والتي حصدت الميدالية البرونزية.

وتعد شيرا من أبرز راميات الإسكيت في العالم، وصاحبة الرقمين الأولمبي بكين 2008 والعالمي 2009 في لوناتو، إلا أن الحظ لم يقف إلى جانبها في أغلب بطولات العامين الماضيين، حتى نجحت في العودة بقوة على منصات التتويج، ويبدو أنها مصممة على العودة ببطاقة تأهل من بطولة العالم بكوريا الشهر المقبل، حيث حققت خلال الجولات الخمس 120 طبقاً، وفي النهائيات 54 طبقاً، بينما حققت فرانسيسكا 117 طبقاً «51 طبقاً» وحققت دانكا 118 طبقاً «40 طبقاً».

وعلى صعيد بطولة الفرق، فقد حل في المركز الأول، ونال الميدالية الذهبية المنتخب الإيطالي، وتلاه الفريق الإيطالي ونال الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب ثلاثي متنوع الجنسيات من تشيلي وسلوفاكيا وأستراليا.