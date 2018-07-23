الإيطالية شيرا تتوج بذهبية الإسكيت

أبوظبي (الاتحاد)
توجت الإيطالية شيرا سنرو بالميدالية الذهبية لمنافسات رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات في نسختها الثانية، والتي تحتضنها حالياً مدينة تودي الإيطالية.
وجاء فوز شيرا، بعد منافسة شرسة مع التشيلية فراسيسكا صاحبة المركز الثاني، والتي نالت الميدالية الفضية والسلوفاكية دانكة صاحبة المركز الثالث، والتي حصدت الميدالية البرونزية.
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وعلى صعيد بطولة الفرق، فقد حل في المركز الأول، ونال الميدالية الذهبية المنتخب الإيطالي، وتلاه الفريق الإيطالي ونال الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب ثلاثي متنوع الجنسيات من تشيلي وسلوفاكيا وأستراليا.
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