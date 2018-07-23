الرياض مرشحة لاحتضان مباراة الوصل واتحاد جدة في «العربية»

دبي (الاتحاد)

اقترحت بطولة كأس العرب للأندية لكرة القدم العاصمة السعودية الرياض، لإقامة مباراة الوصل مع اتحاد جدة يوم 11 أغسطس المقبل، وذلك نظراً لانشغال ملعب الجوهرة في جدة بأعمال التطوير التي تستمر شهرين ونصف الشهر، كما أن ملعب الشرائع في مكة المكرمة يخضع لأعمال الصيانة حالياً التي ما زالت مستمرة منذ مايو الماضي، بما يجعل إقامة المباراة صعباً للغاية في المنطقة الغربية للملكة.

على صعيد آخر، أوضح حسان حمّار، رئيس نادي وفاق سطيف، توجه لاعبي الفريق إلى سفارة كرواتيا في العاصمة الجزائرية قبل السفر إلى المغرب، حيث تنتظره مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في محاولة أخيرة من وفاق سطيف أجل استكمال أوراق تأشيراتهم للسفر إلى زغرب عاصمة كرواتيا لمواجهة العين في البطولة العربية يومي 31 الجاري و4 أغسطس المقبل.

من جانبها، اعتذرت دائرة الحكام في اتحاد الكرة الأردنية عن عدم إمكانية إرسال طاقم لإدارة المباراة بسبب صعوبة تأمين تأشيرات دخول، نظراً لعدم وجود سفارة كرواتية في العاصمة عمّان، والحاجة إلى مراسلات مع السفارة الكرواتية في مصر، ما يحتاج إلى شهور عدة لتأمين التأشيرة، ما دفع الحكام للاعتذار عن عدم إدارة المباراة.