2000 مشارك في منافسات الدفعة الثامنة

أبوظبي (وام)

بدأت أمس، منافسات كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو للدفعة الثامنة، والتي تقام تحت رعاية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك في الصالة الرياضية بمدرسة الخدمة الوطنية لقيادة حرس الرئاسة بمعسكر سيح حفير.

وتشارك في البطولة القيادات كافة من منتسبي الخدمة الوطنية، وتقام منافساتها للحزام الأزرق على مدى أربعة أيام، ومن المتوقع أن تشهد تسجيل رقم قياسي عالمي في عدد المشاركين يصل إلى 2000 من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية الحاصلين على الحزام الأزرق، بعد أن كان العدد في منافسات الكأس السابقة 273 مجنداً،

ما يظهر مدى التطور الهائل في المستوي نتيجة الجهد والعمل الدؤوب وانتشار رياضة الجو جيتسو بين كل مجندي الخدمة الوطنية ورجال قواتنا المسلحة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا من أجل إعداد جندي مقاتل قادر عن الدفاع عن مقدرات الوطن الغالي.

وتأتي هذه البطولة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على جعل القوات المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأنشطة الرياضية، بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى وبث روح التنافس من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتحظى رياضة الجو جيتسو بانتشار واسع وتطور كبير على المستويات كافة، إذ أصبحت أبوظبي مقراً للاتحادين الآسيوي والعالمي، ما أهّلها لأن تكون عاصمة الجو جيتسو في العالم، وذلك بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اللذين كان لهما الأثر الواضح في المكانة المهمة التي حققتها هذه الرياضة خلال زمن قياسي.

وأشاد القائمون على تنظيم البطولة بالإنجازات التي يحققها جو جيتسو الإمارات في المحافل القارية والعالمية، مشيرين إلى أن تلك النجاحات لم تتحقق لولا الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة ودعمها المستمر للعبة، منوهين إلى أن النتائج المتميزة التي تحققت لهذه الرياضة تبشر بالخير.