الظفرة يتعاقد مع الحمادي لـ 5 سنوات

علي الزعابي (أبوظبي)

تعاقد نادي الظفرة مع المهاجم الشاب محمد إبراهيم الحمادي «19 عاماً» لمدة 5 سنوات لضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فئة أبناء المواطنات، ضمن خطط النادي للاستفادة من مواهب أبنائه، وفي إطار تحفيز وتصعيد المميزين من اللاعبين الذين شملهم قرار تسجيل أبناء المواطنات ومواليد الدولة.

ويعد الحمادي أحد المواهب الصاعدة في الإمارات، بعد مشاركته مع رديف الظفرة في الموسم الماضي، وتسجيله 12 هدفاً كثاني هدافي المسابقة خلف مهاجم العين علي عيد، وشارك الحمادي في الموسم الماضي مع فريقي تحت 18 سنة والرديف، وتعد هذه الإضافة التاسعة في صفوف الفريق، بعد التوقيع مع 4 أجانب هم نيكولاس ميليسي القادم من الهلال السعودي، وهيلدر مور من ريو آر في البرتغالي، وأمين العطوشي من الوداد المغربي، ودييجو رودريجوس من استاد ريماس الفرنسي، بالإضافة إلى 4 مواطنين، هم سهيل المنصوري وخالد باوزير، من الوحدة، وبدر العطاس وخالد السناني من الجزيرة.