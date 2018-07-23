الجهاز الفني لـ «الأبيض» يزور معسكرات الأندية في أوروبا

دبي (الاتحاد)

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا استعداداً لمسابقات الموسم الكروي الجديد.

وتأتي سلسلة الزيارات في إطار حرص الجهاز الفني للأبيض على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة معسكر المنتخب المقرر من الأول وحتى 19 أغسطس بمدينة سالزبورج النمساوية، ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 والتي ستنطلق 5 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً، تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند والهند والبحرين. وكان سليم عبد الرحمن، مساعد مدرب منتخبنا، والباريرا، مدرب اللياقة البدنية، وجيدو ماوريزيو، مدرب الحراس، قد تابعوا مباراة الوصل والفجيرة الودية بمدينة باد جوجينج الألمانية، والتي انتهت بفوز الوصل 2 -صفر.

كما حضر اجريستي ستيفانو، مساعد المدرب، مباراة العين أمام فريق إنتر زابرستش الكرواتي بسلوفينيا، والتي خسرها العين صفر - 3، في حين سيوجد ألبيرتو زاكيروني في هولندا لمتابعة مباراة الجزيرة مع رودا الهولندي التي تلعب اليوم، ومن المنتظر أن يزور الجهاز الفني للأبيض معسكرات بقية الأندية خلال الأيام المقبلة.