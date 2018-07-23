الإمارات يضم عامر عمر ومحمد المعيني

رأس الخيمة (الاتحاد)​

أعلن نادي الإمارات تعاقده مع اللاعبين عامر عمر ومحمد علي المعيني لمدة موسم واحد لكل منهما، في إطار جهوده الرامية لدعم صفوفه تأهباً للموسم الجديد وقبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في صربيا يوم 27 يوليو الجاري لمدة أسبوعين حتى 17 أغسطس المقبل، يخوض خلالها «الصقور» 4 مباريات ودية.​

ويقترب الفريق من نهاية المرحلة الأولى للإعداد في رأس الخيمة، بإشراف المدرب التونسي جلال قادري وطاقمه المعاون، وذلك لتنفيذ البرنامج البدني المقرر بإجراء 12 حصة تدريبية لبلوغ درجة الجاهزية المطلوبة التي تسمح للاعبين ببدء المرحلة الثانية من التحضيرات بأفضل درجة من المستوى البدني.​

ويسعى مسؤولو نادي الإمارات لحسم ملف اللاعبين الأجانب بعد التعاقد أخيراً مع المهاجم بكاري كونيه موسماً، إذ يقترب النادي من الإعلان عن تعاقده مع مهاجم برازيلي في الدوري الياباني واللاعب الغيني في الدوري التونسي أبوبكر سيلا، إذ أشارت تقارير إلى أن الأخير يدرس عرضاً من مسؤولي نادي الإمارات حول إمكانية انتقاله إلى صفوف «الصقور» الموسم المقبل.