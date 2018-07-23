زاكيروني يساعد في إنقاذ تشيزينا

مراد المصري (دبي)

انضم ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخبنا الأول لكرة القدم، إلى فريق العمل الذي يساعد نادي تشيزينا الإيطالي للعودة إلى منافسات الموسم المقبل، من خلال التسجيل في دوري الدرجة الرابعة، عقب إعلان النادي الأسبوع الماضي إفلاسه، حيث يسعى النادي حالياً لتأمين المبلغ المالي والضمانات اللازمة لإعادة إطلاقه تحت مسمى جديد.

وشارك زاكيروني، أمس، في الاجتماعات التي عقدت مع بلدية مدينة تشيزينا، للمساهمة بخبراته الفنية ضمن فئات عدة يسعى القائمون للنادي على تأمينها في مختلف المجالات، كما تم استقطاب عدد من الشركات الراغبة بالاستثمار وضمان وجود المبالغ المالية اللازمة لدفع رواتب اللاعبين والمصاريف التشغيلية التي تقدر بنحو 5 ملايين يورو.

على صعيد آخر، اعتبر زاكيروني في تصريحات لصحف إيطالية، أن المنتخب الكرواتي استحق الاحترام في كأس العالم بروسيا التي اعتبر فيها أن الفريق ذكره بمنتخب إيطاليا في نسختي 1982 و2006، لكن دون أن يكتب له الفوز باللقب.

وقال: «على عكس ما جرت عليه العادة، غيرت كرواتيا مفهوم منتخبات شرق أوروبا، وقدمت مزيجاً مميزاً، ربما فرنسا لم تقدم أداء جيداً في الشوط الأول، لكنها عرفت كيف تخطف المباراة بعد ذلك، باعتقادي أن هناك بعض الظلم الذي تعرضت له كرواتيا في ضربة الجزاء التي ذهبت فيها الكرة إلى يد بيرسيتش وليس العكس».

وأوضح: «ليونيل ميسي ليس لاعباً متعجرفاً كما صور البعض في نهائيات كأس العالم، وردة فعله طبيعية في ظل خيبة الأمل التي شعر بها، حيث إن إخفاقه بالمقام الأول يعود إلى طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني التي تختلف عن برشلونة».

وقال: «يمتلك ميسي في برشلونة فريقاً أكثر قوة وتنظيماً، لكن مع الأرجنتين يجب عليه أن يشمر عن ساعديه، ويقوم بالكثير عن العمل».