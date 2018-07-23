الين يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط مراهنات على تقليص التحفيز

لندن (رويترز)

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في نحو شهرين مقابل اليورو أمس، بعد تقارير عن أن البنك المركزي يدرس التحرك نحو تقليص حوافزه النقدية الضخمة.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع السياسة النقدية المقبل يومي 30 و31 يوليو.

وارتفع الين الياباني 0.5 بالمئة مقابل اليورو إلى 130.70 ين لليورو، وهو أعلى مستوى منذ 11 يوليو.

وارتفعت العملة اليابانية بوتيرة مماثلة مقابل الدولار إلى 110.90 ين للدولار ومقابل العملة البريطانية إلى 145.85 ين للجنيه الإسترليني.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 بالمئة إلى 94.327 مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوى في عام الذي لامس 95.656 في 19 يوليو.