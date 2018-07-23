«العشرين» تدعو إلى الحوار لتخفيف التوترات المهددة للنمو

بوينس آيرس (أ ف ب)

دعت مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتها أمس الأول في الأرجنتين إلى تفعيل الحوار لنزع فتيل النزاع التجاري المتصاعد الذي يمكن أن يضر كثيراً بالنمو العالمي.

وحذر وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، في اختتام اجتماعات استمرت يومين في بوينس آيرس، من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يهدد النمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك، في وقت استدعت السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب انتقادات من قبل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك ومجموعة من الإجراءات الانتقامية.

وشدد البيان الختامي لوزراء المال في مجموعة العشرين على«ضرورة تعزيز الحوار والتحركات للحد من الأخطار وتعزيز الثقة» وسط مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية.

وعلى الرغم من أن البيان لم يشر صراحة إلى الولايات المتحدة التي تشكل محور نزاعات تجارية مع أعضاء في مجموعة العشرين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلا أنه أبدى مخاوف اكبر مقارنة مع البيان الختامي الصادر في مارس، عندما تفادت المجموعة الموضوع برمته.

وأشار وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني إلى أن المجموعة لا يمكنها تحمل انشقاق على خلفية نزاعات تجارية قال إنها يجب أن تحل بتواصل مباشر بين الحكومات، أو عبر منظمة التجارة العالمية.