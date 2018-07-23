«العشرين» تدعو إلى الحوار لتخفيف التوترات المهددة للنمو

بوينس آيرس (أ ف ب)
دعت مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتها أمس الأول في الأرجنتين إلى تفعيل الحوار لنزع فتيل النزاع التجاري المتصاعد الذي يمكن أن يضر كثيراً بالنمو العالمي.
وحذر وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، في اختتام اجتماعات استمرت يومين في بوينس آيرس، من أن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يهدد النمو الاقتصادي.
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وشدد البيان الختامي لوزراء المال في مجموعة العشرين على«ضرورة تعزيز الحوار والتحركات للحد من الأخطار وتعزيز الثقة» وسط مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية.
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وأشار وزير الاقتصاد الارجنتيني نيكولاس دوخوفني إلى أن المجموعة لا يمكنها تحمل انشقاق على خلفية نزاعات تجارية قال إنها يجب أن تحل بتواصل مباشر بين الحكومات، أو عبر منظمة التجارة العالمية.