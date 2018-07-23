«اقتصادية أبوظبي» تطالب شركات القطاع الخاص بإيضاح المستحقات المتأخرة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شركات القطاع الخاص بالتقدم إليها بمعلومات محددة بشأن أي مستحقات متأخرة للقطاع على الجهات الحكومية، وبشأن الغرامات والتحديات الأخرى.

وقالت الدائرة، أمس، خلال ندوة عقدتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تم إنجاز 6 خطوات رئيسة للتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستحقات والغرامات وتحديات القطاع الخاص، تضمنت تخصيص موقع بالدائرة لاستقبال طلبات المتعاملين بهذا الشأن، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والبيانات والمطالبات، فضلاً عن إمكانية التواصل عبر الرقم 800555 لحكومة أبوظبي، ومخاطبة الدائرة للجهات الحكومية في أبوظبي لتسلم المعلومات حول الغرامات والمستحقات، إضافة إلى الإعلان في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن منصة «شراكة»، وإنشاء بريد إلكتروني لتقديم الاستفسارات، وتنفيذ ندوتين للاطلاع على مطالبات القطاع الخاص ومقترحاته بشأن تسهيل الأعمال والحصول على المستحقات وإلغاء الغرامات».

وكشفت الدائرة أن الحالات التي تم تسجيلها منذ إطلاق الدائرة منصة «شراكة» قبل أسبوع لا تتجاوز 5 حالات، وقدم عدد من جهات القطاع الخاص تساؤلاتهم حول المستحقات، وإلغاء الغرامات، وتجديد التراخيص، وتأخر سداد المستحقات، وفرض رسوم من دون خدمة واضحة، وأجابت الدائرة عن التساؤلات كافة، مؤكدة أنها تعمل لمصلحة القطاع الخاص ودعمه، وأن كل الشكاوى والتظلمات الواردة إلى الدائرة سيتم النظر فيها بدقة وموضوعية والبت فيها، مطالبة القطاع الخاص بتقديم كل مطالباته وتساؤلاته واستفساراته عبر منصة «شراكة».

وأطلقت الدائرة منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة»، وهي منصة جديدة لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.