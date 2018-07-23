تراجع قياسي لأرباح «فيليبس»

أمستردام (د ب أ)

تراجع صافي أرباح شركة الإلكترونيات الهولندية «فيليبس إلكترونيكس» خلال الربع الثاني من العام إلى مليوني يورو مقابل 289 مليون يورو خلال الفترة نفسها العام الماضي، لتصل أرباح السهم الواحد إلى صفر تقريباً مقابل 0.27 يورو خلال الفترة نفسها.

وكانت أرباح الربع الثاني من العام الماضي قد تضمنت أرباح تشغيل شركة «سينيفاي» التي كانت معروفة سابقا باسم «فيليبس لايتنج» وشركتي المندمجتين «لوميليدز أند أوتوموتيف» واللتين انفصلتا فيما بعد. وبلغ صافي أرباح العمليات المستمرة للشركة الهولندية خلال الربع الثاني من العام 186 مليون يورو بما يعادل 0.30 يورو لكل سهم مقابل 161 مليون يورو بما يعادل 0.20 يورو لكل سهم العام الماضي.

وصلت أرباح تشغيل «فيليبس» خلال الربع الثاني من العام إلى 298 مليون يورو مقابل 252 مليون يورو العام الماضي.

في الوقت نفسه، بلغت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 4.288 مليار يورو مقابل 4.294 مليار يورو خلال العام الماضي.