تراجع أرباح «ريان إير» خلال الربع الأول من العام المالي

دبلن (د ب أ)

أعلنت شركة «ريان إير» الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام إلى 309.2 مليون يورو بما يعادل 0.2637 يورو لكل سهم مقابل 397.1 مليون يورو بما يعادل 0.3238 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أمس، أن أرباحها بعد استبعاد البنود غير المتكررة تراجعت بنسبة 20% إلى 319 مليون يورو لتراجع الأسعار وعدم إضافة نصف إيرادات موسم عطلات عيد الفصح إلى نتائج الربع الأول من العام، وارتفاع أسعار النفط وأجور الطيارين.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد ركاب الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 7% سنويا إلى 37.6 مليون راكب رغم إلغاء 2500 رحلة خلال تلك الفترة. كما وصل معدل الإشغال على طائرات الشركة إلى 96% بفضل خفض أسعار التذاكر. ووصلت إيرادات تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام إلى 2.08 مليار يورو مقابل 1.91 مليار يورو خلال 2017.

وأشارت الشركة الأيرلندية إلى أنها ما زالت ترى استمرار فائض الطاقة التشغيلية في السوق الأوروبية وخاصة في ألمانيا.