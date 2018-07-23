تراجع أرباح «ريان إير» خلال الربع الأول من العام المالي

دبلن (د ب أ)
أعلنت شركة «ريان إير» الأيرلندية للطيران منخفض التكاليف تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام إلى 309.2 مليون يورو بما يعادل 0.2637 يورو لكل سهم مقابل 397.1 مليون يورو بما يعادل 0.3238 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الشركة أمس، أن أرباحها بعد استبعاد البنود غير المتكررة تراجعت بنسبة 20% إلى 319 مليون يورو لتراجع الأسعار وعدم إضافة نصف إيرادات موسم عطلات عيد الفصح إلى نتائج الربع الأول من العام، وارتفاع أسعار النفط وأجور الطيارين.
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وأشارت الشركة الأيرلندية إلى أنها ما زالت ترى استمرار فائض الطاقة التشغيلية في السوق الأوروبية وخاصة في ألمانيا.