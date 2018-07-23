ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى 32.8 مليار دولار

سيؤول (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من يوليو الجاري، بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية.

وطبقاً لدائرة الجمارك الكورية أمس، ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 9.3% سنوياً خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو الجاري، لتصل إلى 32.8 مليار دولار. وارتفعت صادرات البلاد من أشباه الموصلات بنسبة 42.2% والمنتجات النفطية بنسبة 63% وقطع غيار السيارات بنسبة 11.3%، خلال أول 20 يوماً من الشهر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في حين تراجعت صادرات سيارات الركوب بنسبة 1.7% والسفن بنسبة 75.8% خلال الفترة نفسها. وزادت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 34.9%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.4%، في حين تراجعت الصادرات إلى سنغافورة بنسبة 9% وإلى أستراليا بنسبة 82.9% خلال الفترة نفسها.