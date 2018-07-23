الصين تفتح تحقيقاً ضد إغراقها بالفولاذ المقاوم للصدأ

بكين (أ ف ب)

فتحت الصين أمس تحقيقاً في إطار مكافحة الإغراق بواردات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا، في وقت لا يزال هذا المعدن في بؤرة توتر تجاري عالمي.

وقررت الولايات المتحدة فرض رسوم قيمتها 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم من كبار المنتجين العالميين، بما في ذلك الصين، بحجة أنها تلحق ضرراً بالصناعة الأميركية، وتهدد الأمن القومي. الاثنين، أصبحت بكين آخر حكومة تتخذ إجراءات بشأن القضية، بعد أن دعا منتج محلي إلى فتح تحقيق حول عملية الإغراق المزعوم.

وقدمت شركة «شانتشي تايغانغ» للفولاذ المقاوم للصدأ الشكوى بدعم من 5 مصنعين آخرين. واستوردت الصين 703,105 أطنان من هذه المنتجات في 2017، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 189% عن العام السابق، جاء 98% منها من الدول التي تستهدفها الشكوى.

واتهمت الشكوى «الواردات والإغراق الكبير» بإحداث «أثر سلبي واضح» على أسعار المنتجات المحلية، مشيرة إلى أن الشركات التي تنتج المنتجات نفسها تعرضت «لأضرار كبيرة».

والصين هي أكبر منتج للفولاذ المقاوم للصدأ بأكثر من 831 مليون طن في عام 2017. وانتجت شركة شانتشي تايغانغ ما بين 25 إلى 35% من الإنتاج الإجمالي للبلاد في العام نفسه.