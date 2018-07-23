أرمينيا تعوّل على الطاقة الشمسية

يريفان (أ ف ب)

تعتمد أرمينيا منذ وقت طويل على روسيا لتأمين حاجتها من الطاقة، لكنها الآن تسعى للحد من هذا الارتباط متجّهة إلى مجال الطاقة الشمسية. وتستورد هذه الجمهورية السوفييتية السابقة الفقيرة الواقعة في جنوب القوقاز ثلاثة أرباع حاجتها من الطاقة حالياً، معظمهما من روسيا، لكنها تحظى بشمس مشرقة يمكن أن تؤمن لها 1720 كيلوواط ساعة في المتر المربع، أي أكثر من المعدّل الأوروبي بنسبة 70 %، وفقاً للسلطات. وتأمل يريفان في تنويع مصادر الطاقة «لضمان السلامة والاستقلال» في هذا المجال، بحسب ما قال نائب وزير الطاقة هايك هاروتيونيان.

وحددت الحكومة في «خريطة الطريق في مجال الطاقة» هدفاً يقضي بأن تغطي مصادر الطاقة المتجددة 8 % من حاجاتها بحلول 4 أعوام. وتقدّر الحكومة أن الطاقة الشمسية يمكن أن تزوّد البلاد بثلاثة آلاف ميغاواط، أي أكثر مما تولّده محطتان نوويتان حديثتان. ومن المقرر أن تبدأ مجموعة من شركات الاستثمار في المستقبل القريب ببناء محطة للطاقة الشمسية قادرة على تولد 55 ميجاواط. ومن الجهات المشاركة في تمويل هذا المشروع البنك الدولي الذي قدّم أكثر من 50 مليون يورو، في إطار مساهماته الرامية إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الأرض. وسبق ذلك إنشاء ثلاث محطات صغيرة، ومن المقرر أن تنشأ سبع محطات مماثلة في عام 2018. ومن النتائج الأولى لهذا التحوّل أن مقر الحكومة سيعتمد على الطاقة الشمسية حصراً اعتباراً من العام المقبل، على أن يتّسع الأمر ليشمل مباني حكومية أخرى. وانطلق أيضاً مشروع نموذجي لتزويد القرى النائية في أعالي الجبال بمحطات للطاقة الشمسية لتأمين حاجة سكانها من التيار الكهربائي والمياه الساخنة.

وفي مؤشر على اهتمام القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، استثمرت مجموعة تاشير التي اشترت في عام 2015 شركة الكهرباء المحلية من مجموعة «إنتر-راو» الروسية، 425 ألف يورو لإنشاء محطة شمسية في منطقة تساغكادزور الجبلية السياحية.

إقفال محطة نووية وحدّدت الحكومة هدفاً يقضي بتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي في عام 2020 بنسبة تزيد عن الثلث، مقارنة مع عام 2010. وتعتمد أرمينيا حالياً على روسيا في 80 % من حاجتها للغاز، كما أن روسيا تصدّر لها كامل حاجتها من الوقود لمحطتها النووية الوحيدة «ميتسامور» التي صارت متقادمة. وتولّد هذه المحطة ثلث التيار الكهربائي، وقد مددت يريفان العمل بها حتى عام 2026، إلى أن تتوافر لديها مصادر توليد بديلة.

ويقول هايك هاروتيونيان: «ينبغي أن نقفل هذه المحطة يوماً ما، وعلينا أن نستعد لذلك». ويضيف: «من أجل ذلك تضاعف أرمينيا جهودها لتطوير مصادر الطاقة البديلة من الشمس والرياح والمياه». ولا يقتصر النفوذ الروسي في أرمينيا على مجال الطاقة، ففي عام 2013 فضّلت يريفان أن تنضم للاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي أنشأته موسكو، على أن توقّع اتفاقاً اقتصادياً مع الاتحاد الأوروبي. وأرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وهي الحليف العسكري الأول لموسكو في منطقة القوقاز المتوترة، وخصوصاً بسبب النزاع مع أذربيجان على إقليم ناغورني كره باخ. ويقول المحلل ألكسندر أفانيسوف: «مصادر الطاقة البديلة قد لا تحل مكان المصادر التقليدية تماماً، لكنها قد تساعد على الحد من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، وبالتالي إضعاف وسائل الضغط التي يملكها الكرملين على يريفان».