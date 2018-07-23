«أينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في البرشاء



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 دبي(الاتحاد) افتتحت مجموعة «أينوك» مؤخراً محطة خدمة جديدة في منطقة ’البرشاء 1‘ ذات الكثافة السكانية العالية في دبي، وذلك في إطار خططها التوسعية الرامية إلى بناء 54 محطة خدمة بحلول عام 2020. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أينوك»: «يعكس افتتاح محطة الخدمة الجديدة في ’البرشاء‘ التزامنا المستمر بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في مختلف المناطق السكنية، لتتاح لهم إمكانية تزويد مركباتهم بالوقود والاستفادة من باقة واسعة من الخدمات التجارية بيسر وسهولة، بالتزامن مع تعزيز خططنا التوسعية في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بأن المحطة الجديدة ستوفر تسهيلات أكبر لعملائنا، علاوةً على دورها في تخفيف الازدحام على محطات الخدمة المجاورة». وتمتد المحطة الجديدة التي تعمل بالطاقة الشمسية، على مساحة 40 ألف قدم مربعة، وتقدّم مجموعة واسعة من خدمات المركبات تتضمن ثماني مضخات وقود رقمية مع نظام استعادة البخار من المستوى الثاني؛ ومنصات شحن المركبات الكهربائية من ’هيئة كهرباء ومياه دبي‘، بالإضافة إلى الشاشات الرقمية والعدادات الذكية. وتم بناء المحطة بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي، ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة الهيئة الرئيسة من خلال عداد الطاقة الشمسية.