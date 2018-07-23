35.33 مليون درهم أرباح «المزايا» النصفية

دبي (الاتحاد)

حققت شركة المزايا القابضة 35.33 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المزايا القابضة استطاعت من خلاله إنجاز عمليات البيع والتأجير والتسليم تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 164.46 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2018، مؤكداً أن إجمالي الإيرادات جاء نتيجة خطة الشركة المتحفظة، استناداً على المرحلة التأسيسية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الإدارة مؤخرا، والتي بلغت نحو 113.09 مليون درهم إيرادات ناتجة عن عمليات البيع.