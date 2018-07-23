«أدنوك للتوزيع» تفتتح 5 متاجر «جيان إكسبرس» جديدة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع عن افتتاح أول 5 متاجر تحمل علامة «جيان» في محطات الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مجموعة من المتاجر التي تعتزم الشركة افتتاحها لتعزيز تجربة العملاء.

وعقب افتتاح أول متاجر «جيان إكسبرس» في شهر مايو الماضي، افتتحت الشركة أربعة متاجر جديدة هذا الأسبوع في مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي، حيث تلقّت الشركة ردود فعل إيجابية من العملاء حول عروض متجر «جيان إكسبرس»، كما شهدت زيادة في الإقبال منذ افتتاح المتجر الأول.

ويأتي افتتاح هذه المتاجر الخمسة في محطات التوزيع بموجب الاتفاقية التي وقعتها الشركة في شهر مارس الماضي مع «أوربن فودز» التي تدير علامة «جيان» التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستفتتح الشركة بموجبها 5 متاجر أخرى تحمل العلامة التجارية «جيان إكسبرس» خلال الأشهر المقبلة في مختلف مواقع محطات أدنوك للتوزيع في الدولة.

حيث ستخضع المتاجر لعملية تجديد شاملة بما في ذلك تحسين تخطيط المتجر، والذي يتميز بتصميم جديد بالكامل يمنحه مظهراً عصرياً وعملياً.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع: «إن شراكتنا مع «أوربن فودز» من خلال علامتها التجارية «جيان إكسبرس»، وخبرتها الطويلة في مجال البقالة وتوفير المواد الغذائية، ستسهم بكل تأكيد في تعزيز تجربة عملائنا، حيث ستوفر هذه المتاجر الخمسة الأولى للمستهلكين في أبوظبي عروضاً جذابة لروادنا، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لتحسين خيارات العملاء وراحتهم وخدمتهم».

من جانبه، قال مارك لاك نائب الرئيس الأول للعمليات في «أوربن فودز»: «نحن سعداء بهذا الإنجاز، ولدينا إيمان راسخ بأننا اخترنا الشريك المثالي لتوسعة نطاق علامة «جيان» التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع نحو المزيد من التوسع في المستقبل، حيث إننا واثقون من رضا العملاء عن جودة منتجاتنا وعروضنا».