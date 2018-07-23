«الفجيرة للإحصاء» يجري مسحاً ميدانياً للاستثمار الأجنبي

الفجيرة ( الاتحاد )

يقوم مركز الفجيرة للإحصاء ، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بإجراء مسح الاستثمار الأجنبي 2018 عن معلومات 2017 في الفترة بين منتصف يوليو الجاري وحتى منتصف أغسطس القادم، ويشمل المسح عينة من منشآت الاستثمار الأجنبي وعددها 52 منشأة في إمارة الفجيرة. ويهدف مسح الاستثمار الأجنبي إلى التعرف على حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة الفجيرة، ومدى مساهمة هذه الاستثمارات في نمو وتطور اقتصاد الفجيرة، كما يهدف المسح إلى التعرف على الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها منشآت الاستثمار الأجنبي، وحجم القوى العاملة في هذه المنشآت، ومن ثم بعد انتهاء المسح، يتم تحليل نتائج المسح وإجراء معالجة البيانات لتمثل مجتمع الاستثمار الأجنبي في إمارة الفجيرة، واستخراج جميع النتائج الخاصة بالمسح، وذلك لخدمة متخذي القرارات في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، ثم خدمة المستثمرين ورجال الأعمال في دراسات الجدوى لإقامة المشاريع الجديدة، وخدمة الأكاديميين والطلبة في البحث العلمي.