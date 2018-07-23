دبي(الاتحاد)
أعلنت طيران الإمارات وشريكتها في الرمز «فلاي دبي» أن الرحلات بين دبي وزغرب ستعمل بطائرات فلاي دبي اعتباراً من 2 ديسمبر 2018 ولغاية 30 مارس 2019، حيث ستعود طيران الإمارات إلى تشغيل الرحلات بطائراتها.
وسوف تضمن هذه الخطوة توظيف السعة المقعدية إلى العاصمة الكرواتية بما يتناسب مع الطلب بشكل أفضل خلال موسم الشتاء. وخلال هذه الفترة، تغادر رحلة فلاي دبي «FZ1793» مطار دبي الدولي عند الساعة 10 صباحاً وتصل إلى زغرب عند الساعة 1:15 بعد الظهر.
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ومن خلال اتفاقية الرمز المشترك التي تغطي اليوم أكثر من 90 وجهة، تواصل طيران الإمارات وفلاي دبي توفير مزيد من الخيارات والمرونة للعملاء عبر شبكتيهما.
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وسوف تغطي اتفاقية الرمز المشترك مزيداً من الوجهات في المستقبل. ويحصل ركاب طيران الإمارات، الذين يحجزون للسفر على رحلات الرمز المشترك على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.