«الشرعية» تحرر منطقتين استراتيجيتين في تعز

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني، في بيان مساء أمس الجمعة، مصرع 170 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، قتلوا في غارات جوية للتحالف ومعارك مستمرة مع قواته في جبهة حرض منذ الأربعاء. وذكر البيان أن العديد من المستشفيات في محافظة حجة، استقبلت يومي الأربعاء والخميس عشرات الجثث لمقاتلين حوثيين، بينهم القيادي أبو مجد الجبري، وهو مسؤول الإمداد والإسناد لجماعة الحوثي في جبهة حرض، ولقي مصرعه مع 23 آخرين من عناصر الجماعة، «وتم نقل جثامينهم إلى مبنى قيد الإنشاء بمديرية حيران المحاذية لمديرية حرض قبل أن يتم توزيعهم على قراهم».

وحققت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي في الأيام الماضية مكاسب ميدانية ضد الحوثيين في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في محافظة حجة، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الجوف، حيث تم نشر بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ الباليستية. وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس الجمعة أكثر من 22 غارة على مواقع وتعزيزات للميليشيات في مدينتي حرض وميدي، بينما أكدت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بالجيش الوطني تكبد ميليشيات الحوثي «خسائر فادحة» جراء الغارات والمعارك في المدينتين.

كما دمرت ثلاث غارات صباح الجمعة أهدافاً للميليشيات داخل مزرعة يملكها المخلوع علي صالح في منطقة الجر بمدينة عبس غرب محافظة حجة، في حين استهدفت أكثر من 28 غارة مواقع للميليشيا في محافظة صعدة المجاورة والمتاخمة للسعودية. وتركزت معظم الغارات على أهداف قرب الشريط الحدودي لمنطقتي عسير ونجران جنوب السعودية، في وقت تواصلت الاشتباكات فيه بين الحوثيين وقوات الشرعية في جبهتي البُقع وعلب ببلدتي كتاف وباقم شمالي صعدة. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا في المعارك العنيفة في منطقة «ثأر صلة» في البُقع شمال شرق صعدة، مشيرة إلى مصرع القيادي الحوثي عبدالرحمن مطهر عامر، الخميس، في مواجهات دارت قرب حدود السعودية.

وتواصلت أمس الاشتباكات بين طرفي القتال في محافظة الجوف، حيث أكدت مصادر الجيش الوطني إفشال محاولة تقدم للميليشيات نحو مواقعه في منطقة الغرف ومعسكر السلان في بلدة المصلوب جنوب غرب المحافظة، لافتة إلى مصرع حوثيين في هجوم على موقع لهم بمنطقة الصقر في بلدة الغيل المجاورة. وسقط قتلى وجرحى من الجانبين بتجدد الاشتباكات أمس في مواقع عديدة بوادي المخدرة ببلدة صرواح آخر معقل للحوثيين في محافظة مأرب شرق صنعاء.

وفي تعز ثالث مدن البلاد، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية أمس الجمعة عدداً من المناطق في بلدة الصلو الجنوبية بعد معارك شرسة مع الميليشيات الانقلابية. وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت أن قواته والمقاومة الشعبية حررت منطقتي الصبار والضعة بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات، أسفرت عن مصرع عدد من عناصرها واثنين من أفراد الجيش الوطني، أحدهما ضابط برتبة عقيد. وأضاف أن الميليشيات المتمركزة في أطراف الصلو قصفت بشكل عنيف القرى السكنية في البلدة وعدداً من المواقع المحررة رداً على التقدم الميداني للشرعية. كما قتل مسلحان حوثيان وجرح خمسة آخرون في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش خلال تصديها لمحاولة تسلل للانقلابيين باتجاه مواقع الجيش الوطني بمعسكر التشريفات والقصر الجمهوري والزنوج شرق وشمال مدينة تعز.