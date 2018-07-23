انضمام الدفعة الثالثة لبرنامج المتدربين في «الاتحادية للرقابة النووية»



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) رحبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بانضمام 7 مهندسين إماراتيين حديثي التخرج إلى برنامج المهندسين المتدربين التابع للهيئة. وقالت شيماء المنصوري، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة «ضمان الاستدامة البشرية بالقطاع النووي أولوية، إذ يلعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً أساسياً في بناء القدرات المواطنة وإكسابهم المعارف والمهارات للمساهمة في القطاع». ويتضمن الجزء الأول من البرنامج تطوير المهارات الفنية والشخصية، وتطبيق خطة تتيح لهم التعرف إلى مختلف أقسام الهيئة ومهامهم في الدور الرقابي على القطاع النووي. ويشمل الجزء الثاني دورة مكثفة لمدة 13 أسبوعاً حول أساسيات القطاع النووي، تركز على الأمن والأمان وحظر الانتشار، وحماية البيئة والفيزياء الصحية والهندسة بشكل عام. ويعقب ذلك، مشاركة المهندسين في دورة لخوض المهارات عملياً لمدة 8 أسابيع ثم المشاركة في زيارة دراسية بالخارج. ويعمل لدى الهيئة أكثر من 230 موظفاً، ويشكل الإماراتيون ما نسبته أكثر من 64%.