«الهلال» تفتتح منشأة صحية في حضرموت

حضرموت (وام)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس الأول، مبنى الوحدة الصحية بمنطقة الغيظة شرق مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التنفيذ التي شملت بناء وتشييد المبنى. وتشهد المرحلة الثانية من المشروع - الذي مولته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية - تأثيث المبنى ومده بالأجهزة والمعدات الطبية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيع حياة الشعب اليمني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في محنته بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتقدم الوحدة الصحية خدماتها للمئات من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها من إسعافات أولية وتثقيف ورعاية ودعم صحي. وقال عبدالعزيز الجابري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية بمحافظة حضرموت، في تصريح صحفي له، إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حريصة على تقديم الدعم اللازم لرفع المستوى الصحي والتعليمي والخدماتي وتقوية البنية التحتية في المناطق اليمنية المحررة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد أن فريق الهلال يعمل على مشاريع ودراسات عدة من شأنها تحسين المستوى الخدمي والمعيشي لسكان محافظة حضرموت مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة. من ناحيته، شكر عبدالله التميمي مدير عام مديرية الديس الشرقية، دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها على دعمها المستمر للمديرية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ما خفف على المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن، إلى جانب جهودها لتحسين مستوى الخدمات وإصلاح البنية التحتية. من ناحيتهم، أعرب أهالي المنطقة - الذين شهدوا الافتتاح - عن سعادتهم لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة لهم في إنشاء وحدة صحية بالمنطقة، وأثنوا على دعمها المتواصل للشعب اليمني.