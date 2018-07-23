أبوظبي(الاتحاد)
وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية تجارية مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم، معلنة بدء شراكة تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتشمل عددًا من الأنشطة التعاونية التي تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى أبوظبي.
ينضم عالم وارنر براذرز أبوظبي، مع افتتاحه، إلى نخبة المدن الترفيهية ومناطق الجذب واسعة النطاق الحائزة على الجوائز في جزيرة ياس، ما يعزز من مكانة الجزيرة عالميًا كوجهة للترفيه والاستجمام.
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وستكون هذه الشراكة خير برهان على التزامنا بالوعود والضمانات التي نقدّمها لضيوفنا بحصولهم على تجربة سفر لا تنسى سواء في الجو أو على الأرض.»
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يضم عالم وارنر براذرز أبوظبي 29 لعبة مشوقة، ومجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية التفاعلية التي تناسب جميع أفراد العائلة، فضلاً عن العديد من العروض الحية الفريدة على امتداد ست مناطق ترفيهية مدهشة.
يمتد عالم وارنر براذرز على مساحة 1.65 مليون قدم مربع، ويحتضن مجموعة من التجارب التي تجمع أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص المصورة تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، ابتداءً من المغامرات المشوقة من دي سي إنترتينمنت وصولاً إلى عالم وارنر براذرز أنيميشن الرائع.