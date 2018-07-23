أبوظبي(الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية تجارية مع عالم وارنر براذرز أبوظبي، إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم، معلنة بدء شراكة تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتشمل عددًا من الأنشطة التعاونية التي تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى أبوظبي.

ينضم عالم وارنر براذرز أبوظبي، مع افتتاحه، إلى نخبة المدن الترفيهية ومناطق الجذب واسعة النطاق الحائزة على الجوائز في جزيرة ياس، ما يعزز من مكانة الجزيرة عالميًا كوجهة للترفيه والاستجمام.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يسرّنا أن نكون شركة الطيران الرسمية لعالم وارنر براذرز أبوظبي، فلطالما حرصنا على إيجاد مختلف الفرص التي من شأنها إبراز أفضل ما لدى أبوظبي خاصة وأننا نستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم.

وستكون هذه الشراكة خير برهان على التزامنا بالوعود والضمانات التي نقدّمها لضيوفنا بحصولهم على تجربة سفر لا تنسى سواء في الجو أو على الأرض.»

وبصفتها شركة الطيران الشريكة، ستعمل الاتحاد للطيران بشكل وثيق مع عالم وارنر براذرز أبوظبي في مجالات عدة مثل شراكة العلامة التجارية والتسويق ووضع البرامج على متن الطائرة ودعم تجارة السفر، وأفاد أوليفر غاريلد، الرئيس التنفيذي لشركة فرح إكسبيرينس، بالقول: «يُمثّل افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي إنجازًا هامًا على ساحة الترفيه والتسلية في أبوظبي، وسيرسخ مكانة جزيرة ياس أكثر بصفتها مركزًا للتسلية والترفيه عالمي المستوى. وكلنا ثقة من أننا سنتمكّن من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية من خلق تجارب حقيقية تبرز الصورة الأجمل لهذه الوجهة المميزة إلى العالم.»

يضم عالم وارنر براذرز أبوظبي 29 لعبة مشوقة، ومجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية التفاعلية التي تناسب جميع أفراد العائلة، فضلاً عن العديد من العروض الحية الفريدة على امتداد ست مناطق ترفيهية مدهشة.

يمتد عالم وارنر براذرز على مساحة 1.65 مليون قدم مربع، ويحتضن مجموعة من التجارب التي تجمع أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص المصورة تحت سقف واحد ولأول مرة في المنطقة، ابتداءً من المغامرات المشوقة من دي سي إنترتينمنت وصولاً إلى عالم وارنر براذرز أنيميشن الرائع.