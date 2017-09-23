لا أبحث عن الأعذار وخروج خليل أربكنا

الفجيرة (الاتحاد)

اعترف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة، بأن خروج أحمد خليل للإصابة أربك حسابات الفريق، بالإضافة إلى الأرضية السيئة، وقال إن قرر عدم مشاركة علي مبخوت، وفضل عدم المغامرة به في هذا التوقيت، حتى لا تتفاقم إصابته، حيث لم يشارك مع الفريق في التدريبات التي أعقبت المباراة، مع وجود أحمد خليل في القائمة، إلا أن إصابة خليل خلطت كل أوراق فريقي.

وأضاف: لا أبحث عن الأعذار لهذه الخسارة المفاجئة، وحضرنا إلى الفجيرة، من أجل الفوز فقط، ولم ننجح في ترجمة السيطرة الواضحة على مجريات المباراة إلى واقع فعلي بتسجيل الأهداف أمام منافس لعب بطريقة دفاعية صريحة، وسنحت له فرصة للتسجيل واغتنمها بشكل جيد، وفي النهاية نحن معرضون لأي نتيجة سواء بالفوز أو الخسارة.

وأبدى تين كات رفضه لحديث المدافع مسلم فايز الذي أكد أن فريقه كان سيئاً خلال اللقاء، فقد أوضح الهولندي أن فريقه سيطر على 70% من المباراة، وسنحت له فرص بالتهديف ولم يوفق من خلالها اللاعبون.

وعن تقييمه لمردود الأجانب، قال: قدم ديارا مباراة جيدة أما الباقون فلم يقدموا مستواهم الحقيقي.