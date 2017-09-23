كاميلي: الحظ لم يخدمنا والجزيرة لديه ترسانة لاعبين

الفجيرة (الاتحاد)

شدد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة على أنه لم يطلب من أحد عدم رش الملعب بالمياه قبل المباراة، من أجل منع لاعبي الجزيرة من التحكم بالكرة جيداً، وقال إنه ليس مسؤولاً عن الملعب ولا أرضية الملعب، فهو لا يتدرب بالملعب قبل المباراة،

وأكد أن أرضية الملعب في حال كانت سيئة تؤثر على أداء الفريقين، ولا يتفق مع القائلين إن الفريق لم يقدم مباراة كبيرة، وفاز بالحظ لأنه سعى منذ اللحظة الأولى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل.

وقال كاميلي: أشكر اللاعبين على رد الفعل الجميلة بالمباراة، فقد وعدونا قبل المباراة بتغيير الصورة السلبة، وحققوا المراد، وبدأنا المباراة بخطة محكمة وبتنظيم دفاعي جيد، وأجرينا تغييرات كثيرة في عمل الدفاع، و الأدوار داخل الملعب، وفرضنا أسلوبنا وحققنا الفوز في النهاية.

وأضاف: لعبنا بطريقة واقعية، فالمنافس فريق كبير بقيمة الجزيرة، ولا اتفق مع من يقول إن الحظ خدمنا بغياب مبخوت وأحمد خليل، فالجزيرة يملك ترسانة من اللاعبين الجيدين، وبالتالي لعبنا بطريقة جيدة، وتحركنا بأسلوب جماعي، ونجحنا في فرض رقابة على مفاتيح أداء الجزيرة، والكرة كافأتنا بالفوز، وعلينا أن ننظر إلى الأمام، ولدينا مباريات مهمة قادمة، ونكمل المهمة بالقوة نفسها حتى نهاية الدوري.