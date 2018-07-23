ماذا يعني توفير خدمات الجيل الخامس للاتصالات في «إكسبو 2020»؟

قبل أيام، وتحديداً في العاشر من الشهر الحالي، أعلن إكسبو 2020 دبي وشريكه الأول اتصالات عن سابقة جديدة تسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل في أن إكسبو أصبح أول جهة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

جاء الإعلان خلال مائدة مستديرة دُعِيَت إليها وسائل الإعلام. وكان السؤال الذي ألح الصحفيون في توجيهه، وهم محقون فيه: ماذا يعني ذلك؟ وكيف يؤثر في الاستخدامات اليومية لهذه التقنية على مستوى إكسبو وغيره؟

تعودنا في بلدنا الحبيب على أن نكون في طليعة الابتكار والإنجاز في شتى المجالات. وبات من البديهي أن نسعى لتوفير أحدث التقنيات للارتقاء بسبل العيش في الدولة. وإكسبو 2020 دبي، هذا المشروع الوطني، سيكون أول كيان تجاري يأتي بهذه التقنية المتقدمة إلى هذه المنطقة من العالم.

والسؤال من جديد... ما الذي يعنيه توفير تقنية الجيل الخامس؟

الاسم يشير إلى وجود تقنية سابقة هي الجيل الرابع، وهي منتشرة حالياً على نطاق واسع. إذن... لا بد عند الحديث عن تقنية الجيل الخامس، من مقارنتها بالجيل الرابع.