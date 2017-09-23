عبد الرحيم جمعة: الضغط العالي وتضييق المساحات قصة نجاح دبا الفجيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد عبد الرحيم جمعة نجم المنتخب الوطني السابق، أن الجزيرة حامل لقب الدوري استحق الخسارة في لقاء أمس، لأنه لم يقدم ما يشفع له للفوز، وأشار إلى أن اعتماد «فخر أبوظبي» على الكرات الطولية أثر كثيراً على فاعلية الفريق، وأن «النواخذة» نجح في غلق منطقة المناورات، ولعب بعكس طريقة المباراة الأولى أمام الوحدة، حيث ضيق المساحات تماماً وسط الملعب، الأمر الذي أفقد مفاتيح لعب الجزيرة الخطورة، خصوصاً مبارك بوصوفة الذي لم يجد أي مساحة للتحرك فيها، وشدد على أن «فخر أبوظبي» تأثر كثيراً بعدم وجود مهاجم صريح بعد إصابة أحمد خليل.

وقال: اعتمد تين كات على رومارنيهو في الهجوم، الأمر الذي أفقده خطورته، خصوصاً أن أهم ميزة له، هو التواجد خلف المهاجمين أو على الطرف، وأشار نجم «الأبيض» السابق إلى أن مدرب الجزيرة أخطأ في تبديل خلفان مبارك بأحمد خليل، مؤكداً ضرورة الدفع بأحمد ربيع في هذا التغيير، لأنه مهاجم صريح، لعدم فقدان مجهود رومارينهو في المقدمة، وفي الوقت نفسه، تعامل كاميلي بذكاء مع اللقاء، وأسهمت انتفاضة لاعبيه بعد الخسارة بالخمسة، في الظهور بمستوى جيد، خاصة الوسط الدفاعي والهجومي، على رأسهم الثلاثي ياسين البخيت وديالو وسياو، ومن خلفهم إدريس فتوحي.

وشدد عبدالرحيم على أن الضغط السريع على حامل الكرة، من جانب لاعبي دبا الفجيرة أسهم كثيراً في إيقاف خطورة لاعبي الجزيرة الذين لم يستطع أي منهم الهروب من هذا الضغط بالسقوط إلى الخلف أو بالمراوغات والتمرير السريع، وعلى العكس تحضير الجزيرة للهجمات، جاء بطيئاً للغاية.