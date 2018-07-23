مجلس إدارة جديد لمجموعة الفرسان القابضة

أبوظبي(الاتحاد)

أُعلن أمس عن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجموعة الفرسان القابضة (المملوكة لمجلس التوازن الاقتصادي)، برئاسة طارق عبد الرحيم الحوسني، حيث سيعمل المجلس خلال الفترة القادمة على اعتماد استراتيجيات وخطط طويلة المدى تهدف إلى زيادة مساهمة المجموعة في الجهود المبذولة لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية سياحية ورياضية محلياً وعالمياً.

وضم المجلس الجديد في عضويته التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، الدكتور فهد سيف اليافعي، وعبد الله أحمد القبيسي، وجلال عماد الجزار، وشريف هاشم الهاشمي، وعبدالله ناصر الجعبري، وسلطان جبر السويدي. ويتبع مجموعة الفرسان القابضة العديد من الكيانات الاقتصادية والمنشآت الرياضية والترفيهية والسياحية، منها شركة الفرسان العقارية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وشركة الفرسان للضيافة، والفرسان لخدمات التبريد.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة المجموعة:«إن من أهم أهدافنا خلال المرحلة المقبلة العمل على تعزيز وجودنا في السوق المحلي خاصة، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية رياضية وسياحية مميزة، لافتاً إلى أن المجموعة والشركات التابعة لها ساهمت، حيث بتطوير العديد من المشاريع المميزة في أبوظبي بهدف توفير منشآت ومرافق متطورة وفريدة من نوعها، مما سيكون له أثر إيجابي في إثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية لإمارة أبوظبي.

من جهته، قال راشد القبيسي، مدير عام مجموعة الفرسان القابضة، إن المجموعة وشركاتها التابعة ستعمل على تكثيف جهودها التطويرية، تماشياً مع خطة أبوظبي التنموية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على الابتكار، وتعزيز الموقع التنافسي للإمارة في الأسواق العالمية».

وأضاف: حققت المجموعة نمواً مطرداً في مختلف مؤشراتها المالية منذ تأسيسها في العام 2016، كما استطاعت أن تطرح مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة في إمارة أبوظبي من أبرزها منتجع ونادي الفرسان الرياضي الدولي، لافتاً إلى أن المجموعة تسعى لأن يكون المنتجع وجهة ترفيهية ورياضية ذات تصنيف عالٍ من خلال توفير خدمات متميزة ومرافق متطورة بشكل دائم.

وأوضح أن المنتجع يقدم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح والفئات العمرية، سواء للأفراد أو العائلات، لافتاً إلى أن المنتجع يضم في كوادره العديد من الخبرات والطاقات المواطنة والأجنبية المؤهلة والمدربة في مختلف المجالات الرياضية والترفيهية. وأوضح القبيسي أن خدمات المنتجع تشمل رياضة سباق السيارات والكارتينج والرياضات المائية المتنوعة بما فيها التزلج على الماء ورياضة ركوب الخيل والفروسية والرماية بمختلف أنواعها، إلى جانب مركز ضخم للياقة البدنية. وأضاف أن مرافق المنتجع تشمل ميادين للتدريب وساحات للترفيه مثل ميدان ألعاب البينتبول والتدريب على ركوب الخيل والرماية وملاعب كرة قدم والتنس والرياضات الأخرى، إلى جانب عدد من المطاعم المتنوعة الراقية.

يذكر أن منتجع الفرسان الرياضي الدولي يعتبر المنتجع الوحيد من نوعه في المنطقة الذي يضم هذا العدد من المرافق المتطورة والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التدريبية ذات المستوى العالمي التي تستهدف مختلف الشرائح العمرية وفئات المجتمع كافة.