توجيه الاتهام إلى شاب باعتداء مترو لندن

لندن (أ ف ب)

أعلنت شرطة لندن، أمس، توجيه تهمة الشروع في القتل إلى شاب (18 عاماً)، في إطار التحقيق حول الاعتداء الذي استهدف مترو لندن في 15 سبتمبر الحالي، وأوقع 30 جريحاً. وتابعت الشرطة في بيان: «إن أحمد حسن الذي أوقف صباح السبت الماضي في دوفر، وجهت إليه أيضاً تهمة استخدام مادة بروكسيد الاسيتون القابلة للتفجير».

والشاب الذي يعتقد أنه عراقي يتيم كان يعيش مع عائلة بريطانيا تبنته في ضاحية سانسبوري في لندن في منزل كان من بين المنازل التي فتشتها الشرطة بعد الهجوم.

في وقت سابق أمس، قالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك: «إن القنبلة التي أشعلت في قطار مترو في ساعة ازدحام «كانت شديدة الخطورة»، ومحشوة بالشظايا المعدنية».

وقالت لإذاعة «أل بي سي»: «نحمد الله أن أحداً لم يقتل في بارسونز جرين. لا بد أن الأمر أرعب الناس في المترو. كما تعلمون لقد أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح».

وتابعت: «كانت قنبلة شديدة الخطورة. لقد انفجرت جزئياً. كانت تحوي كمية كبيرة من المتفجرات ومحشوة بالشظايا».

وتبنى «داعش» الاعتداء الذي يعد الخامس خلال ستة أشهر. وأوقف حسن في مرفأ دوفر جنوب بريطانيا صباح اليوم التالي.

ولا يزال ثلاثة رجال أعمارهم بين 17 و30 عاماً محتجزين على صلة بالاعتداء، في حين أطلق سراح اثنين آخرين الخميس.