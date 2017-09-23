تيريزا ماي تقترح فترة انتقالية بعد «بريكست» مدتها سنتان

فلورنسا، إيطاليا (أ ف ب)

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس على الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية بعد بريكست مدتها سنتان، مؤكدة أن حكومتها ملتزمة باحترام واجباتها المالية في ما يخص الموازنة الأوروبية، ولكن دون أن تحدد المبلغ الذي ستسدده. وقالت ماي في خطاب في مدينة فلورنسا الإيطالية إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج «سلس ومنظم» للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي إنها تريد من المحاكم البريطانية «الأخذ في الاعتبار» قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات بريكست بين بلادها والاتحاد الأوروبي «يصب في مصالحنا».

وأضافت ماي «المستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا».