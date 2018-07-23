«نتورك إنترناشيونال» تطلق منصة للتجارة الإلكترونية

دبي(الاتحاد)

أعلنت «نتورك إنترناشيونال» أمس عن إطلاق منصة Go-Online الخاصة بالتجارة الإلكترونية والمدعومة من قبل شوبماتيك، والتي تستهدف الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والناشئة. ويمنح إطلاق المنصة الجديدة دفعة أخرى لقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سامر سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط: «في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز دور القطاع التجاري في المنطقة، نواصل مساعينا الدؤوبة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال تزويد رواد الأعمال ذوي الإمكانات المتميزة بمنصات مبتكرة مدعومة ببوابة دفع متكاملة ذات مستويات عالمية. ولاشك أن منصة ’Go-Online ‘ ستعزز وتيرة تبني الشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية، لاستراتيجيات طموحة لدخول الأسواق، ما ينعكس جلياً على إثراء قدرتهم في استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، علاوة على تعزيز ثقة المتسوقين الشغوفين بالتسوق الإلكتروني. ونحن نؤمن بأن جهودنا تتماشى مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة بينما نقدم الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني».