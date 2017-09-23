إيران تصر على تعزيز صواريخها رغم انتقادات واشنطن

طهران (أ ف ب)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة، أن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والباليستية رغم انتقادات الولايات المتحدة وفرنسا. وتأتي تصريحاته في وقت استعرضت إيران صاروخاً جديداً خلال عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية عام 1980.

وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي «شئتم أم أبيتم، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع»، مؤكداً «لن نطور صواريخنا فحسب، بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية». وأضاف «لن نطلب إذناً من أحد من أجل الدفاع عن وطننا».

وتركزت انتقادات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين ايران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، على برنامج ايران البالستي المستمر.

وتعتبر طهران أن الصواريخ مشروعة بشكل كامل بموجب بنود الاتفاق، إذ إنها غير مصممة لحمل رؤوس نووية.