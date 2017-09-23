مخاوف من كارثة صحية بمخيمات الروهينجا في بنجلاديش

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

حذرت منظمات إنسانية ووكالات أممية أمس، من كارثة صحية تحدق بمخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش نتيجة نقص الغذاء والماء وصعوبة الوصول إلى هذه المخيمات التي تفتقر إلى المراحيض وتنتشر فيها يوماً تلو الآخر برك المياه الآسنة، مما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة.

وقال روبرت اونوس منسق الطوارئ لدى منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان أن «كل الشروط متوافرة لانتشار وباء يتحول إلى كارثة على نطاق واسع»، مشيراً إلى خشية المنظمة من انتشار الكوليرا والحصبة بشكل خاص.

وفرّ أكثر من 420 ألف مسلم من أقلية الروهينجا إلى بنجلاديش في الأسابيع الأخيرة هرباً من حملة قمع يشنها الجيش الميانماري اعتبرتها الأمم المتحدة أنها تطهير عرقي. ومضى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس حتى القول بأنها «إبادة».

وقالت كيت وايت المنسقة الطبية لحالات الطوارئ لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، إن «المخيم ليس فيه طرق ما يجعل إيصال المساعدات صعب جداً. كما أن وجود الوديان يجعل الأرض معرضة للانزلاق، بالإضافة إلى عدم وجود مراحيض».