اغتيال معارضة سورية وابنتها في إسطنبول



تاريخ النشر: السبت 23 سبتمبر 2017 إسطنبول (وكالات) قتلت المعارضة والصحفية السورية عروبة بركات مع ابنتها الإعلامية حلا بركات أمس، في شقتهما بمدينة إسطنبول، بظروف غامضة حسبما أعلنت شذى شقيقة عروبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شذى بركات في منشور على فيسبوك: «اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في إسطنبول». ونعت شذى أختها التي هاجرت من سوريا قبل نحو 30 عاماً بسبب مواقفها المعارضة للنظام الحاكم في سوريا. ووجهت الاتهام إلى السلطات السورية بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وقالت: «ننعى أختنا المناضلة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيراً في أرض غريبة». وقالت مصادر أمنية تركية إن الشابة ووالدتها قتلتا طعناً بالسكين، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الجريمة.