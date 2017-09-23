«أبو غريب» إلى الواجهة من جديد

واشنطن (وكالات)

أعاد أقارب سجناء معتقل أبوغريب في العراق أمس، فتح ملف القضية أمام قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وتأتي جلسة الاستماع التي عقدت أمام محكمة جزئية أميركية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، بعد 9 سنوات من إحالة القضية للمرة الأولى و13 عاما من ظهور صور توثق إساءة معاملة المعتقلين في سجن أبوغريب.

وتسعى القضية لتحميل المحققين المدنيين الذين عينتهم شركة «سي أيه سي آي» العسكرية، مسؤولية إساءة المعاملة. ويقول مركز الحقوق الدستورية، الذي أحال الدعوى بالنيابة عن معتقلي سجن أبوغريب، إن محققي الشركة شاركوا في مؤامرة لإساءة معاملة السجناء، تمهيداً للتحقيق معهم. وكان قاض فيدرالي أميركي قد رد الدعوى مرتين ليحيل المركز الدعوى ثانية للقضاء.