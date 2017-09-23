القوات العراقية تقتحم قضاء «الشرقاط»

بغداد (وكالات)

اقتحمت القوات العراقية أمس، مركز قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على قضاء الحويجة. وقامت القوات العراقية بعد سيطرتها على مركز المدينة، بإزالة الرايات السوداء للتنظيم الإرهابي مطالبة المدنيين من الرجال بنزع ملابسهم للتأكد من عدم حملهم لأحزمة ناسفة، فيما بادرت نساء إلى إطلاق الزغاريد احتفالًا. وبدا حجم الدمار الذي لحق بالقضاء محدوداً. وفي ذات السياق، تمكنت القوات العراقية من تحرير 20 قرية جديدة في إطار عملية تحرير مناطق وقرى الساحل الأيسر من الشرقاط. وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات تحرير الحويجة في بيان صحفي «إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللوائين الثاني والحادي عشر من الحشد الشعبي تحرر عدة قرى». وأضاف أن القوات العراقية أكملت «الصفحة الثانية من المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة». وشرعت القوات منذ فجر أمس، بالهجوم من محور آخر يستهدف ناحية الزاب بمحافظة كركوك، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب شرقي الشرقاط، وتمكنت من تحرير بعض القرى الصغيرة فيها وتواصل تقدمها في أراض صحراوية خالية من عناصر «داعش».