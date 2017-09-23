واشنطن: السلام في سوريا يجب أن يستند إلى انتقال سياسي حقيقي

واشنطن (كونا)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس الأول بشأن سوريا أكد أن عملية السلام في هذا البلد يجب أن تبدأ من تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره.

وأكدت الوزارة في بيان وزاري مشترك صدر عن الاجتماع الذي حضرته 17 دولة أو منظمة، أن عملية السلام في سوريا تعتمد على انتقال سياسي حقيقي تدعمه غالبية الشعب السوري.

ولفت البيان إلى أن مناطق خفض التصعيد وغيرها من المبادرات المتعلقة بوقف إطلاق النار تساهم في وضع الأسس لحل سياسي في سوريا.

وأكد أن التقدم الذي تحقق يجب ترجمته إلى إيصال للمساعدات الإنسانية بشكل دائم في جميع أنحاء سوريا. وشدد البيان على ضرورة إكمال الحملة ضد تنظيم «داعش» والجهود المبذولة لهزيمة جبهة النصرة «حتى لا يجد الإرهابيون ملاذاً آمناً في سوريا».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل أكثر من 697 مليون دولار كمساعدات إنسانية للأشخاص المتأثرين بالصراع في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، «إن هذه المساعدة تعكس الكرم المتواصل للشعب الأميركي، وتظهر التزام الولايات المتحدة الثابت في المساعدة على تلبية المعاناة غير المسبوقة والحاجات الإنسانية العاجلة».

وأشارت إلى أن هذه الأموال ستدعم عمليات الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة. وكشفت عن أن 516 مليون دولار من المبلغ ستذهب مباشرة إلى الجهود الإنسانية داخل سوريا، في حين سيتم تخصيص المبلغ المتبقي لدعم برامج اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.