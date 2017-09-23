بارزاني: لا تراجع عن الاستفتاء والبقاء مع بغداد مستحيل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أنه يقول نعم للاستقلال، مؤكداً أن الإقليم على استعداد للحوار لكن بعد إجراء الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر، فيما أكدت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم اكتمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء الاستفتاء، وخرج مئات الأشخاص يمثلون مختلف فئات المجتمع القومية والدينية من أهالي محافظة نينوى في مظاهرة حاشدة لرفض إجراء الاستفتاء.

وقال بارزاني في كلمة أمام الجماهير المحتشدة في ملعب فرنسو حريري بأربيل، إن مسألة تأجيل الاستفتاء أصبحت خارج يدي رئيس الإقليم أو الأحزاب، بعد أن أصبح قضية جماهيرية. وأعلن بارزاني أنه من «المحتمل أن نموت من أجل تحقيق هدفنا»، مضيفاً «منذ عدة سنوات توصلنا إلى قناعة بأننا لن نستطيع العيش مع بغداد بعد الآن، حاولنا كثيراً مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل للمشاكل والالتزام بالدستور، ولكنهم لم يقبلوا بالشراكة». وشدد على أن الدستور العراقي يؤكد على «الاتحاد» وليس «الوحدة».

وتناول بارزاني القصف الذي تعرضت له حلبجة بالأسلحة الكيمياوية أثناء حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وحملة «الأنفال» التي شنها صدام ضد قرى الأكراد في العراق. وتابع «كنا نظن بعد عام 2003 أننا نبني عراقاً جديداً، ولكن بدلا من بناء دولة ديمقراطية مدنية، وجدناً دولة مذهبية». وهاجم بارزاني حكومة العراق قائلاً «كان يجب أن يرسلوا أسلحة للبيشمركة، ولكنهم قطعوا الميزانية»، مشيراً إلى أن «بغداد اعتقدت أن الأكراد منقسمون ولا يمكنهم إنجاز الاستفتاء». وقال «بعد أن تمت صياغة دستور العراق، قبلنا به، ولكن بغداد لم تلتزم به، المادة رقم 140 من الدستور لم تنفذ». وأوضح بارزاني أن «الاستفتاء ليس لرسم الحدود، وإنما لتأكيد حقنا في الاستقلال»، مشدداً على أن كردستان العراق «تنتظر منذ مائة عام هذا اليوم»، ورفض رئيس إقليم كردستان العراق كل الضغوط المحلية والإقليمية والدولية التي تطالب بتأجيل الاستفتاء، وقال: «يضغطون علينا ليل نهار، لن نرجع إلى تجربة فاشلة». وأكد بإصرار «لن أتخذ موقفاً يخجل منه شعبي، من يرفض الاستفتاء، يذهب للصناديق ويقول لا». وأشار إلى أن كردستان العراق «تختار بين الحرية والعبودية»، ملمحاً إلى «أن البيشمركة لن تسمح بأن يقع الإقليم في يد الأعداء». وأثنى بارزاني على دور البيشمركة في القتال ضد «داعش»، مبرزاً تضحياتهم وخاصة أعداد القتلى والمصابين في الحرب ضد التنظيم.

وفي السياق ذاته، قالت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم إن عدد صناديق الاقتراع بلغ 12 ألف صندوق موزعة على 2000 مركز في عموم المناطق التي سيتم فيها الاستفتاء، مشيرة إلى أن الحملة الدعائية للاستفتاء انتهت الساعة 12 عند منتصف ليل الجمعة. وأضافت أن الاستفتاء سيجري في المناطق المتنازع عليها في كركوك والوحدات الإدارية المشمولة به في نينوى وديالى، بالإضافة إلى قضاء طوز خورماتو. وأشارت المفوضية إلى اكتمال التدابير اللوجستية والفنية وتهيئة الكوادر المراقبة والمشرفة على الاستفتاء.